Giovinazzi : "Une énorme surprise"

Bien qu’auréolé du titre de vice-champion en GP2, Antonio Giovinazzi ne s’attendait pas du tout à entrer dans le giron de Ferrari pour 2017.

L’Italien a intégré l’académie du constructeur basé à Maranello et officiera au poste de pilote d’essais et de réserve dès la saison prochaine.

Giovinazzi admet que c’est le test dans le simulateur de la Scuderia en septembre dernier qui lui a fait prendre conscience de ses chances d’être enrôlé par une équipe de F1.

"Quand j’ai pris part à cette séance de simulateur après le Grand Prix d’Italie, je me suis dit qu’il y avait une chance pour que je rejoigne Ferrari, a récemment confié Antonio. Pendant ma saison de GP2, j’espérais que quelques écuries de Formule 1 s’intéressent à moi. Mais ce fut une énorme surprise d’apprendre que Ferrari souhaitait me rencontrer."

Le pilote italien a confié la gestion de sa carrière à Enrico Zanarini, l'ancien manager d'Eddie Irvine et de Giancarlo Fisichella, ce qui a facilité les contacts avec Ferrari et finalement la concrétisation d'un contrat de pilote de réserve dans la Scuderia pour la saison 2017.

"Dans un premier temps, mon objectif sera de passer un maximum de temps dans le simulateur et de me tenir prêt à monter dans la voiture en cas de besoin, a-t-il ajouté. La F1 est un nouvel univers, je vais profiter de cette année pour m’y acclimater et apprendre le plus possible aux côtés des ingénieurs de Ferrari. J’espère que cela m’aidera à être titulaire en 2018."

