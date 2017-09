Ghiotto remporte une course complètement folle !

La course principale de la Formule 2 a comblé les spectateurs encore présents à Monza ce samedi soir avec un scénario digne d’un thriller.

Si Nobuharu Matsushita (ART Grand Prix) avait signé la pole position vendredi, c’est Nyck De Vries (Racing Engineering) qui prenait le meilleur envol tandis que Charles Leclerc (Prema Racing) bondissait de la septième à la deuxième place en quelques hectomètres.

Le coup de théâtre de la course est survenu lors de la salve de ravitaillements quand Oliver Rowland (DAMS) voyait sa roue arrière-gauche se désolidariser de sa monoplace, ce qui provoquait son abandon et une montée en piste de la Safety Car.

A deux tours de l’arrivée, Leclerc était toujours pointé en deuxième position et avait ainsi une chance inespérée de faire un break définitif au championnat suite aux malheurs de son rival. Mais le Monégasque commettait une rare erreur en tirant tout droit à la première chicane juste après le restart avant d'entrer en contact avec De Vries, ce qui le poussait hors des points. L’écart entre Leclerc et Rowland au championnat est donc toujours fixé à 59 points avant la course sprint de ce dimanche.

De Vries avait quant à lui fort à faire avec un Luca Ghiotto (Russian Time) transcendé sur ses terres. Les deux pilotes se retrouvaient à plusieurs reprises côte-à-côte, jusqu’au moment où le Néerlandais devait jeter le gant dans les derniers kilomètres suite à une crevaison ! De quoi offrir à Ghiotto une belle victoire à domicile devant son compatriote Antonio Fuoco (Prema Racing) et Nobuharu Matsushita.

Nicholas Latifi sauve l’honneur de DAMS en prenant la quatrième place. Le Canadien précède Alex Albon (ART Grand Prix) et Sean Gelael (Arden). Après être parti depuis la troisième place, Louis Delétraz (Rapax) termine huitième et partira en pole demain grâce au principe de la grille inversée. Norman Nato (Arden) n’est que 14ème.

