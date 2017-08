Le geste de Räikkönen nominé aux Laureus Awards

On se souvient de ce jeune fan en larmes dans les tribunes de Barcelone après l'abandon de Kimi Räikkönen dans le premier tour du Grand Prix d'Espagne. Les responsables de la F1 ont alors eu la bonne idée de faire chercher le jeune Thomas Daniel et ses parents pour les accueillir dans l'hospitalité Ferrari du paddock afin de permettre au tifoso de rencontrer son idole.

Ce geste sympathique vient d'être récompensé d'une nomination parmi les "moments sportifs de l'année" aux prestigieux Laureus Awards, un événement qui célèbre chaque année les stars du sport dans un certain nombre de catégories. La détresse du jeune supporter avait été captée par les caméras et retransmise sur les télévisions du monde entier, ce qui a suffi à émouvoir le jury du trophée.

L'arrivée du jeune Thomas dans le paddock et sa rencontre avec Kimi Räikkönen avaient été relayées sur les réseaux sociaux et dans la plupart des médias, donnant ainsi une image positive d'une discipline jusque-là réputée pour son inaccessibilité. La reprise des droits commerciaux des Grands Prix par Liberty Media fait en effet souffler un vent nouveau sur les circuits et il faut se féliciter que le geste symbolique de Barcelone soit ainsi mis à l'honneur.

