Gasly espère une promotion chez Toro Rosso

Le champion 2016 des GP2 Series Pierre Gasly prend son mal en patience cette saison en disputant le championnat japonais de Super Formula avec le team Mugen, comme son prédécesseur au palmarès Stoffel Vandoorne avant lui, mais il est impatient à l'idée de courir en F1.

L'espoir français a retrouvé le volant d'une monoplace de Grand Prix en s'installant à bord de la Red Bull RB13 lors des récents essais privés de Budapest et il est dans l'attente d'une décision de son employeur quant à une éventuelle promotion en 2018 dans la Scuderia Toro Rosso.

Tout dépendra cependant de l'évolution du marché des transferts : avec le duo Daniel Ricciardo/Max Verstappen a priori confirmé chez Red Bull, on se demande qui de Carlos Sainz ou de Daniil Kvyat pourrait libérer une place pour Gasly chez Toro Rosso.

"Mon plan est bien sûr d'être sur la grille avec Toro Rosso la saison prochaine, confirme le Normand. Il faut faire preuve de patience actuellement, mais c'est mon objectif et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il se concrétise. Quand on a été sacré en GP2, on ambitionne logiquement d'être promu en F1 comme les autres champions GP2 avant moi, de Nico Rosberg à Stoffel Vandoorne."

"Mon sort est entre les mains de Red Bull, précise encore Pierre. Je n'ai pas de manager, c'est le Dr Marko qui gère ma carrière car je dois tout à Red Bull. C'est quelqu'un de très direct : on sait qu'un jour il vous appellera pour dire que c'est fait. Au mois d'août, c'est sans doute un peu tôt, mais j'attends ce coup de téléphone avec impatience. Actuellement, je fais de mon mieux dans le rôle de pilote de réserve pour Red Bull et je soigne ma condition en espérant pouvoir bientôt avoir la chance de démontrer mes capacités."

