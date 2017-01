Gasly confirmé en Super Formula

Le programme 2017 du Red Bull Junior Team a été dévoilé ce mercredi, confirmant l’engagement du Français Pierre Gasly en Super Formula.

Le champion 2016 de GP2 Series marchera sur les traces de Stoffel Vandoorne, qui évoluait au Japon l’an dernier et courra pour McLaren en F1 cette saison.

"C’est un challenge de taille qui m’attend mais je suis prêt à relever le défi", confie Gasly.

"Courir au Japon est naturellement quelque chose de spécial. J’ai assisté au Grand Prix à Suzuka en 2015, j’ai donc une petite idée de ce à quoi m’attendre. Ce sera très différent."

"Je ne connais ni la voiture ni les circuits du championnat de Super Formula, et je sais que la culture japonaise, la façon de travailler... que tout est différent de ce que nous faisons en Europe."

"D’une certaine façon, j’imite ce qu’a fait Stoffel Vandoorne l’an dernier avant de décrocher sa titularisation en F1 pour la saison 2017."

"En parallèle, je serai également le troisième pilote de Red Bull Racing pour une saison de plus, ce qui m’enchante vraiment. Je travaillerai aux côtés de Max [Verstappen] et de Daniel [Ricciardo], ce qui me permettra de gagner en expérience."

Outre Gasly, Red Bull soutiendra également Niko Kari en GP3 ainsi que Richard Verschoor, Dan Ticktum et Neil Verhagen en Formule Renault 2.0. Sergio Sette Câmara et Luis Leeds n'ont pas été repris dans le programme 2017 du Red Bull Junior Team.

