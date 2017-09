Gasly candidat au titre, mais...

Après sa brillante victoire à Autopolis le week-end dernier en Super Formula, Pierre Gasly semble avoir pris la mesure de la compétition japonaise et se présente comme un des favoris pour le titre malgré son statut de rookie.

La possibilité de voir le pilote français promu en F1 chez Toro Rosso pour remplacer Carlos Sainz (en partance vers Renault) dès le prochain Grand Prix de Malaisie pourrait cependant brouiller les cartes : si Gasly peut prendre part au meeting de Sugo la semaine prochaine (entre Singapour et Sepang), il n'en irait pas de même pour la finale du championnat prévue à Suzuka en même temps que le Grand Prix des USA à Austin.

On suppose que la priorité serait accordée à la F1 dans le programme chargé de l'espoir tricolore. Il a été question de voir Nobuharu Matsushita, le protégé de Honda en F2, recevoir sa chance chez Toro Rosso mais il ne possède pas encore suffisamment de points pour décrocher la sacro-sainte super licence, pas plus que l'Indonésien Sean Gelael qui participera à plusieurs séances d'essais libres du vendredi matin chez STR d'ici la fin de la saison.

"Nous avons vécu un week-end fantastique avec cette deuxième victoire consécutive, raconte Pierre. Il a fallu tester beaucoup de choses pour balayer différentes possibilités techniques, et la cinquième place sur la grille représentait le meilleur résultat possible en qualifications car nous n’avions pas le potentiel pour viser la pole position. Reste que notre rythme en course et notre gestion des pneus ont fait la différence et que nos options stratégiques se sont avérées payantes."

"Je suis le seul à compter deux victoires après six manches, nous occupons la deuxième place aux deux classements et nous visons les titres pilotes et équipes, se réjouit le Normand. Rien n’est fait, mais c’est vraiment une belle récompense pour le Team Mugen et Honda de voir que le travail paye. Nous allons dans la bonne direction, nous progressons course après course et nous y arrivons ensemble, c’est top : maintenant il ne faut rien lâcher !"

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.