Gasly avec Mugen

Honda a confirmé ce matin à Tokyo son programme motorsport pour la saison à venir.

Parmi les annonces, le constructeur japonais a officialisé l'arrivée de Pierre Gasly dans le championnat de Super Formula.

Le grand espoir français, âgé de 21 ans, a été sacré champion des GP2 Series l'an passé et suivra les traces de son prédécesseur Stoffel Vandoorne dans la compétition japonaise.

Avec le soutien de Red Bull, Gasly sera finalement engagé par le Team Mugen (alors qu'on pensait qu'il serait aligné par Nakajima Racing) aux côtés du pilote nippon Naoki Yamamoto sur des Dallara propulsées par le moteur Honda. Parallèlement à ce programme, le tricolore sera pilote de réserve pour Red Bull Racing en F1 et chargé du travail sur simulateur dans l'usine de Milton Keynes.

"Courir en Super Formula constituera une expérience complètement différente, a déclaré Gasly. Je vais découvrir cette monoplace et les pistes sur lesquelles nous allons nous aligner tout en pratiquant d'autres méthodes de travail, avec une culture, une philosophie et un environnement auxquels je ne suis pas habitué. C'est un challenge fantastique et j'adore ça !"

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.