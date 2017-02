La future Formula E : une monoplace carrossée !

Le développement de la Formula E se poursuit avec une nouvelle monoplace en préparation en vue de la saison 5 (2018/2019).

Le fournisseur unique des voitures SRT (Spark Racing Technologies) vient de dévoiler les premières images de la prochaine génération des monoplaces électriques.

Spark, la société de Frédéric Vasseur co-détenue par le groupe belge Sodaphi, a remporté l'appel d'offres de la FIA pour concevoir les châssis et l'aérodynamique des Formula E du futur.

Toujours en collaboration avec Dallara pour les monocoques, les voitures s'appelleront SRT-05 (pour saison 5) et bénéficieront de technologies évoluées pour leur assurer un rendement suffisant afin de boucler l'intégralité de la distance d'une course sans devoir changer de machine à mi-distance comme c'est le cas aujourd'hui.

Le look des monoplaces sera très différent avec des roues entièrement carénées et un cockpit recouvert, à l'image du système Aeroscreen testé par Red Bull en F1 l'an passé. Avec un poids revu à la baisse de 40 kg et des batteries dont la puissance devrait être doublée, la Formula E entrera dans une nouvelle étape en incarnant plus que jamais la compétition automobile du XXIème siècle.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.