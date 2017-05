Le frère de Vettel a fait ses débuts en sport auto

Le frère de Sebastian Vettel, Fabian, a effectué ses débuts en sport automobile le week-end passé à Hockenheim.

Âgé de 18 ans, Fabian Vettel dispute la coupe Audi Sport TT, une compétition qui se déroule en lever de rideau des courses de DTM en Allemagne.

De nombreux journalistes étaient présents pour assister à ses débuts dans la discipline.

"Je m’attendais à un certain niveau d’intérêt mais pas à ce point ! Mais je peux gérer ça", a-t-il avoué aux médias allemands.

"Je peux bien sûr compter sur mon frère. Je ne pourrais pas trouver une personne plus expérimentée que lui pour m’aider et me donner des conseils, mais j’ai décidé que je voulais tracer ma propre route."

"Je veux être obligé de parler à des gens, à des sponsors, pour disposer par moi-même du budget dont j’ai besoin pour courir. Ma famille est là pour moi, mais, avec mon père, je veux le faire aussi normalement que possible."

Fabian Vettel s’est classé onzième et septième des deux courses d’Audi Sport TT disputées le week-end dernier à Hockenheim.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.