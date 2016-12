Tost partisan d'un budget-plafond

De l'avis de Franz Tost, le team principal de la Scuderia Toro Rosso, ne pas envisager l'imposition d'un budget-plafond pour les écuries relève du non sens.

Liberty Media, le nouveau détenteur des droits commerciaux de la F1, serait disposé à rouvrir les discussions sur le budget des écuries, avec le risque de se heurter au veto des formations les plus aisées du plateau.

Si l'idée d'une limite des coûts ne date pas d'hier en F1, les tentatives précédentes n'ont jamais rencontré l'adhésion des écuries du haut de tableau.

Une suite d'échecs qui fait dire aujourd'hui à Tost, à la tête d'une des formations les plus modestes de la grille (malgré le soutien partiel de Red Bull), que les top teams font preuve de mauvaise foi en disant que l'instauration d'un budget-plafond reste impossible.

"Donnez, par exemple, 150 millions d'euros à chaque équipe sous le contrôle de la FIA", déclare le manager au Tiroler Tageszeitung.

"Les grosses écuries crieraient au scandale en disant qu'il sera impossible de réguler les dépenses mais ça n'a pas de sens ! Croyez-moi, je suis bien placé pour savoir ce que chacun sur la grille gaspille en matière de coûts", poursuit-il.

L'Autrichien ajoute également que fonctionner avec des budgets trop élevés ne peut faire les affaires des constructeurs à long terme.

"Nous devons impérativement réduire les coûts, prévient-il. C'est impensable qu'une équipe dépense jusqu'à 450 millions d'euros par saison quand, dans le même temps, on rechigne à investir dans les voitures du futur. Même les constructeurs vont devoir se faire à l'idée que l'on dépense trop en F1. Accepter d'engloutir de telles sommes n'est juste plus tenable et renvoie une image dispendieuse de notre sport."

