Franchitti : "Alonso risque d'être très surpris"

A quelques jours des 500 Miles d'Indianapolis, l'ex-champion d'Indycar Dario Franchitti estime que le manque d'expérience devrait handicaper Fernando Alonso sur la piste.

L'Ecossais sait de quoi il parle, lui qui s'est imposé à trois reprises dans la classique américaine (2007, 2010 et 2012) en plus d'avoir été sacré quatre fois champion de la discipline.

Alonso, qui fera l'impasse sur le Grand Prix de Monaco, était à Indianapolis mercredi passé pour passer le traditionnel "rookie test" imposés à tous les débutants. Et si l'Espagnol a franchi l'étape sans encombres, Franchitti maintient que le plus dur reste à venir pour le pilote McLaren.

"Ce sera difficile pour lui, personne n'en doute un seul instant, a-t-il déclaré ce vendredi lors d'un événement organisé par McLaren où figuraient également Mark Miles, le patron de l'Indycar, Zak Brown, le patron de McLaren et Max Chilton, pilote chez Chip Ganassi Racing.

"Au niveau de ses capacités, rien à redire, il est capable de le faire, ajoute Dario. Mais, selon moi, c'est son inexpérience qui sera l'aspect le plus dur à gérer."

"Au début de la course, les pilotes se montrent souvent plus sympas, ils vous laissent passer plus facilement, explique-t-il. Mais dès que l'arrivée approche, les choses sérieuses commencent et Fernando risque d'être très surpris."

Et Franchitti de conclure sur une caractéristique inhérente aux 500 Miles ; "à Indy, vous avez 20 pilotes ou plus qui ont la vitesse et les moyens de gagner, quelle que soit leur stratégie ! Des gars comme Dixon, Kanaan, Castroneves ou Montoya seront très durs à battre."

Rendez-vous le dimanche 29 mai pour la 101ème édition de l'Indy 500.

