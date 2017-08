"Les Formule 1 sont parfois effrayantes"

Pilote de développement pour le Haas F1 Team, le jeune américain Santino Ferrucci a eu l’occasion de piloter la VF-17 lors des essais collectifs de Budapest.

Le pensionnaire du team Trident en GP2 a été pour le moins impressionné par son expérience, estimant les monoplaces de Formule 1 comme étant "effrayantes".

Bien qu’il se soit plutôt bien comporté en Hongrie, Ferrucci a ainsi préféré ne pas aller à la limite dans les portions rapides du Hungaroring.

"La Formule 1 n’est en rien comparable aux autres monoplaces pour ce qui est des passages à haute vitesse, admet Santino. Piloter une F1 à la limite dans les virages rapides peut être effrayant parfois. J’ai donc préféré passer quelques km/h moins vite à ces endroits et ne pas commettre d’imprudence plutôt que de risquer de me sortir."

"A un ou deux kilomètres par heure près, j’étais à la limite dans les virages lents et moyens, ajoute-t-il. J’essayais d’aller 0,5 km/h plus vite lors de chaque passage dans les portions rapides. C’est néanmoins un exercice délicat : si vous perdez la voiture après avoir atteint cette limite, vous devez bondir sur les freins et prier pour que vous puissiez vous sortir de ce mauvais pas."

