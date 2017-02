La Formula E pourra-t-elle un jour concurrencer la F1 ?

Le championnat FIA de Formula E reprend en cette fin de semaine à Buenos Aires après une longue trêve, seulement marquée par le premier ePrix virtuel à Las Vegas où les "gamers" ont battu les vrais pilotes sur simulateurs.

Ce sera l'occasion pour le fournisseur officiel des voitures Spark Racing Technology de présenter un audacieux concept aérodynamique pour la saison 5 (2018/2019).

Il s'agit encore à ce stade d'un projet, mais son look futuriste fait déjà beaucoup de bruit et certains teams sont même désireux d'aller encore plus loin.

Depuis son lancement en septembre 2014, la Formula E monte en puissance. Les sceptiques le sont de moins en moins, même si...

Découvrez la suite de ce billet d'humeur dans notre newsletter hebdomadaire qui vous est envoyée chaque mercredi à 9 heures.

Cliquez ici pour vous inscrire à notre newsletter

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter