Formula E : di Grassi reprend l'avantage...

Le premier ePrix de Montréal a tenu toutes ses promesses avec une formidable bagarre à distance entre les deux protagonistes de la course au titre, Lucas di Grassi (Audi Sport Abt) et Sébastien Buemi (Renault-e.dams).

Le Brésilien a dominé la course depuis la pole position en menant de bout en bout malgré une intervention de la voiture de sécurité qui a ramené Jean-Eric Vergne (Techeetah) dans son sillage en vue de l'arrivée.

L'autre Techeetah de Stéphane Sarrazin, partie en première ligne, a résisté jusqu'au bout au retour de Buemi pour décrocher la troisième marche du podium. Le pilote suisse s'est classé 4ème au terme d'une incroyable remontée depuis la seizième place au premier tour où un envol mouvementé l'avait relégué depuis sa douzième place au départ. Mais une disqualification intervenue au contrôle technique d'après-course pour poids inférieur d'une monoplace reconstruite à la hâte après son crash aux essais relègue Buemi à 18 points de di Grassi à la veille de la finale.

Le vainqueur de New York Sam Bird (DS Virgin Racing) a terminé à la 6ème place après être pourtant parti en fond de grille devant Nico Prost (Renault-e.dams) tandis que Mitch Evans (Jaguar), Robin Frijns (Andretti) et Felix Rosenqvist (Mahindra) complètent le top 10, le jeune Suédois ayant survécu à une touchette avec le mur alors qu'il luttait pour le podium. Tom Dillmann (Venturi) et Jérôme D'Ambrosio (Dragon) échouent à la porte des points, le Belge ayant opté pour une stratégie décalée après s'être élancé bon dernier.

Son équipier Loïc Duval, impliqué dans un accrochage avec Nick Heidfeld (Mahindra), s'est consolé avec le point du meilleur tour en course. Dernière manche du championnat FIA de Formula E demain sur le très beau tracé urbain de Montréal avec un scénario à suspense pour l'attribution du titre entre qui vous savez !

