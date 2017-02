Une Ford GT ex-Button mise aux enchères

Une Ford GT au pédigrée quelque peu particulier sera une des stars de la vente aux enchères "Race Retro Classic Car Sale" sur le circuit de Silverstone.

Cette belle américaine a en effet été achetée en 2005 par un certain Jenson Button, à l’époque où il courrait pour BAR-Honda en Formule 1.

JB s’en est séparée en 2011, le bolide ayant ensuite trouvé une seconde vie entre les mains d’un nouveau propriétaire.

La première génération de Ford GT s’est écoulée à quelques 4000 exemplaires à travers le monde. 101 ont été exportées en Europe, dont cinq obtinrent le statut spécial de "VIP Cars". Celle ayant appartenu au Britannique est l’une d’entre elles. Propulsée par un V8 suralimenté de 550 chevaux, la supercar à l’ovale bleu offre des performances de premier plan avec un 0 à 100 Km/h abattu en 3,5 secondes et une vitesse maximale de 330 Km/h.

La GT ex-Button, dont le compteur affiche environ 13.500 kilomètres, devrait être adjugée pour une coquette somme oscillant entre 300.000 et 400.000 dollars. Son heureux acquéreur se verra fournir les vignettes et historiques d’entretiens ainsi que le bulletin d’achat original signé par l’ancien pilote McLaren. La "Race Retro Classic Car Sale" sera déroulera les 25 et 26 février prochains.

