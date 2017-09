Force Racing plutôt que Force One ?

L'écurie Force India va changer de nom à la fin de cette saison, selon le vœu de son propriétaire Vijay Mallya. Poursuivi par la justice de son pays et en conflit avec le fisc indien sur les dettes engendrées par la faillite de sa compagnie aérienne Kingfisher Airlines, le magnat de la bière et des spiritueux souhaite ne plus faire référence à l'Inde dans le nom de son team de F1.

Alors qu'on s'orientait vers l'appellation "Force One" (dont les noms avaient été déposés et protégés), il semble que la FOM se soit inquiétée de la confusion que ce nom pourrait provoquer, notamment dans son abréviation "F.One" ce qui a poussé les responsables de l'écurie à changer leur fusil d'épaule.

"Le nouveau nom n'est pas confirmé, mais "Force Racing" a ses chances, indique Otmar Szafnauer, le COO de Force India. Nous devons nous assurer que cela corresponde à notre positionnement marketing avec nos partenaires, mais cela va dans ce sens. C'est l'identité de l'équipe qui change, pas son mode de fonctionnement ou ses actionnaires."

Le manager américain s'interroge par ailleurs sur la légalité de la récente valse des moteurs, annoncée hier à Singapour, et du passage de McLaren à Renault ainsi que de Honda chez Toro Rosso : "Ces changements interviennent trop tard par rapport aux prescriptions du règlement sportif, souligne-t-il. La FIA a établi une échéance à la fin du mois de mai pour signaler des changements de motorisation. Nous allons attentivement examiner cette situation la semaine prochaine."

Peut-être une monnaie d'échange si l'un ou l'autre concurrent s'opposait au changement de nom de l'écurie rose, l'unanimité étant exigée pour ce genre de modification sémantique...

