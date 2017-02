Force India va gâter ses fans !

Force India a décidé d’offrir un cadeau unique au cours des prochaines semaines à une poignée de passionnés de F1 : une visite guidée de son usine située à Silverstone.

Il s’agira d’une occasion inespérée de découvrir le centre névralgique d’une écurie qui est habituellement interdit au grand public.

La visite durera environ 90 minutes. Les fans repartiront avec un cadeau et pourront prendre la pose aux côtés d’une vraie Formule 1.

"Découvrez où notre nouvelle VJM10 est conçue et assemblée, annonce le site de Force India. Vous aurez accès à toutes les étapes de la conception : le bureau d’études ultra secret, le département d’inspection, les essais des matériaux, l’usinage, la fabrication des composites, l’assemblage, les espaces de travail, notre simulateur et même les monoplaces."

Neuf dates sont disponibles : le 24 février, les 3, 10, 23 et 31 mars ainsi les 6, 13, 21 et 27 avril. L'écurie prévient que les voitures de course ne seront peut-être pas présentes car sur le terrain des Grands Prix, mais que d'autres monoplaces de F1 seront visibles. Il est possible de demander des informations supplémentaires via rachel.moroney@forceindiaf1-tours.com.

