Force India souhaite maintenir les pénalités de grille

Le débat sur la suppression des pénalités de grille est ouvert depuis le récent Grand Prix d’Italie.

Neuf des vingt pilotes du plateau avaient écopé de pénalités de recul à Monza le week-end dernier, si bien que seul Lewis Hamilton était parti de la position à laquelle il s’était qualifié !

Si Ross Brawn, le directeur de la compétition de la Formule 1, souhaite supprimer ces pénalités de grille, Force India est en revanche en faveur du statu quo.

"Comment voulez-vous dissuader celui qui va dire : ‘Je m’en fiche si c’est trois [moteurs par an], j’ai de l’argent à dépenser donc j’en prendrai six’ ?", avance Otmar Szafnauer, le directeur des opérations de Force India, cité par L’Equipe.

"Une manière de le faire passe par les pénalités de grille. S’il y a une meilleure manière de faire, je suis totalement pour. Quand le règlement a été écrit, c’était la meilleure manière."

Une solution avancée par plusieurs observateurs pour supprimer les pénalités de grille en F1 consisterait à sanctionner les équipes, et non plus les pilotes, par le biais d’un retrait de points au championnat des constructeurs.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.