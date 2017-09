Force India révèle la durée du contrat de Ocon

On pensait Esteban Ocon sous contrat avec Force India jusque la fin de l’année 2018, comme le Français l’avait lui-même indiqué en début d’année.

Pourtant, dans une interview accordée à Speed Week, Bob Fernley, le team principal adjoint de Force India, affirme que Ocon est contractuellement lié à l’équipe de Vijay Mallya jusque la fin 2019, et non 2018.

"Nous ferons tout notre possible pour conserver nos deux pilotes pour 2018", déclare-t-il.

"Nous sommes dans une position enviable d’avoir une paire de pilotes qui est aussi bonne que celles des trois équipes de pointe, et nous avons besoin d’eux pour conserver notre quatrième place au championnat des constructeurs."

"Nos pilotes sont clairement très demandés, ajoute Fernley, non sans satisfaction, et pour de bonnes raisons. Ce ne sont pas des pilotes de milieu de tableau. Et fort heureusement, Esteban est sous contrat avec nous pour trois ans."

"Et je n’ai pas l’impression qu’il souhaite aller ailleurs. Il n’oublie pas que nous lui avons donné sa chance en F1 quand d’autres équipes n’ont pas voulu la lui donner, y compris Renault."

