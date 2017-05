Force India rachetée par Brabham ?

Un autre nom mythique de l’histoire de la Formule 1 pourrait effectuer un retour retentissant sur les grilles de départ des Grands Prix dans un futur proche : Brabham.

Comme le rapporte le site internet Autocar, la célèbre famille australienne, emmenée par David Brabham, pourrait s'offrir un gros poisson en rachetant Force India.

Le plus jeune fils de Jack Brabham n’a pas démenti la rumeur, sans pour autant la confirmer.

"Notre intention est de permettre à notre marque de retrouver le chemin des circuits. Pendant 69 années, nous avons été présents en compétition.", souligne David.

"Nous avons reçu des soutiens de toutes parts dans le cadre de notre retour annoncé au plus haut niveau du sport automobile, ajoute-t-il. Beaucoup souhaitent utiliser le nom Brabham en compétition et nous sommes actuellement en train d’évaluer différentes options. Mais nous ne pouvons donner plus de commentaires à ce sujet."

Dans son entreprise, Brabham recevrait le soutien de généreux investisseurs en provenance des Etats-Unis. Le consortium australo-américain profiterait de l’exposition médiatique offerte par la Formule 1 pour faire la promotion d’une future supercar, à l’instar de ce que McLaren est parvenue à faire au cours de ces 25 dernières années.

Encore faut-il qu'un accord financier soit trouvé avec Vijay Mallya, actuel propriétaire de Force India, et son associé Subrata Roy. Les deux hommes d’affaire indiens, empêtrés dans leurs démêlés avec la justice, accepteraient de vendre la formation de Silverstone pour un montant compris entre 235 et 320 millions d’euros.

