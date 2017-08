Force India menace Pérez et Ocon d’une suspension

Force India a prévenu ses pilotes qu’ils pourraient écoper d’une course de suspension cette saison s’ils continuaient à s’accrocher en piste.

Sergio Pérez et Esteban Ocon ont été impliqués dans un nouvel incident hier durant le Grand Prix de Belgique, ce qui coûta de nombreux points à leur écurie.

Il s’agissait du troisième accrochage entre les deux équipiers, après celui de Bakou – qui avait sans doute privé Force India d’un podium – et le contact survenu au départ du Grand Prix de Hongrie le mois dernier.

Pour Otmar Szafnauer, le responsable des opérations de l’écurie indienne, la rivalité entre Pérez et Ocon n’est désormais plus sous contrôle.

Non seulement Pérez et Ocon ne seront plus autorisés à se battre sur la piste dorénavant, mais l’un des deux pourrait également être suspendu s’ils venaient à nouveau à s’accrocher à l’avenir.

"Ce qui s’est passé à Spa est franchement décevant, et l’équipe n’a plus d’autre choix que d’intervenir", déclare Szafnauer.

"Les intérêts de l’équipe passent avant ceux des pilotes, et nous avons une fois encore perdu de nombreux points au championnat. Les règles internes seront changées pour Monza. Nous sommes obligés d’en arriver là et c’est regrettable."

"Mais si cela se reproduit à nouveau, alors nous devrions commencer à songer au pilote qui conservera son volant de titulaire…", met-il en garde.

