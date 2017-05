Force India convoquée chez les commissaires

Force India a été convoquée par les commissaires sportifs de la FIA à l’arrivée du Grand Prix d’Espagne.

Il est reproché à l’équipe indienne de ne pas avoir respecté le nouveau règlement sportif en vigueur depuis ce Grand Prix sur la taille des numéros et des noms des pilotes sur les F1.

Les numéros de course ne doivent pas avoir une hauteur inférieure à 230 mm et les noms des pilotes à 150 mm afin que les spectateurs et téléspectateurs puissent plus aisément différencier les pilotes d’une même équipe.

Force India a réalisé une excellente performance ce dimanche au Circuit de Catalunya, avec les quatrième et cinquième places de Sergio Pérez et d’Esteban Ocon.

