Les Force India bien placées

Pas de surprise chez les roses, les deux Force India atteignant facilement la Q3 pour se qualifier au huitième et neuvième rangs, entre les deux Renault. Sergio Pérez comme Esteban Ocon auraient pu extraire un peu plus de leur VJM10 mais cela n'aurait pas changé grand chose à la hiérarchie.

"Je suis un peu déçu de mon tour en Q3 parce que j'ai été quelque peu gêné par Räikkönen devant moi, regrette Checo. Je pense qu'on aurait pu être devant la Renault, mais tout est encore possible demain sur ce circuit où beaucoup de choses peuvent se produire en course."

"Le premier tour peut être assez sauvage ici, non seulement à La Source mais jusqu'aux Combes où le peloton de regroupe, souligne le Mexicain. Si on passe sans encombre, on sera en bonne position pour marquer des gros points."

"Un meilleur résultat était possible aujourd'hui, estime Esteban. J'ai commencé à perdre un peu d'adhérence en milieu de séance et cela s'est aggravé en Q3, où j'ai perdu trois dixièmes sur mon meilleur temps de la Q2."

"On doit comprendre ce qui s'est passé, ajoute-t-il, mais je suis confiant pour la course : notre voiture est performante et nous avons privilégié les réglages en vue d'une bonne vitesse de pointe dans le premier et le troisième secteur, ce qui doit nous permettre de dépasser."

