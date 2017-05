Force India : "Red Bull nous battra"

Force India est revenue à 19 points de Red Bull au championnat après son excellent Grand Prix d’Espagne où Sergio Pérez et Esteban Ocon avaient tous les deux fini dans le top 5.

A la régulière, l’équipe indienne sait toutefois qu’elle ne pourra pas finir la saison devant Red Bull, qui dispose d’un budget trois fois plus important.

"Nous sommes revenus à 19 points d’eux après avoir disputé un quart de la saison", analyse Otmar Szafnauer, le responsable des opérations de Force India.

"Avec encore trois quarts du championnat à disputer, 19 points... ce n’est pas un déficit insurmontable, ce serait donc un objectif réalisable, mais pour cela nous devrions nettement élever notre niveau de compétitivité."

"Ils sont plus rapides que nous, donc ils nous battront et finiront la saison devant nous, c’est aussi simple que ça. A la régulière, nous n’avons aucune chance de développer notre voiture plus rapidement qu’eux. Ils nous battront."

