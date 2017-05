La FIA rallonge une zone de DRS à Barcelone

La FIA a finalement décidé de reconsidérer sa position de ne pas modifier les zones de DRS dans la foulée d’un Grand Prix de Russie qui avait été une longue procession.

Un seul dépassement avait été enregistré durant les 52 tours de course à Sotchi, celui de Pascal Wehrlein sur son équipier Marcus Ericsson.

Après avoir rencontré les pilotes de Formule 1 hier soir au Circuit de Catalunya et le détenteur des droits commerciaux du championnat, la FIA a donc décidé de rallonger la principale zone de DRS pour le Grand Prix d’Espagne de ce dimanche afin de faciliter les dépassements.

La zone de DRS située dans la ligne droite de départ et d’arrivée a été rallongée de 100 mètres. Les pilotes pourront désormais activer leur aileron arrière ajustable 57 mètres après le dernier virage, et non plus 157 mètres après.

