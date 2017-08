Feu vert pour le retour de Bourdais

Trois mois après le terrible crash durant les qualifications des 500 Miles d'Indianapolis, Sébastien Bourdais a été déclaré guéri et bon pour le service par les médecins de l'IndyCar. Le pilote français avait souffert d'une fracture du bassin et de la hanche dans son accident. On pensait généralement qu'il ne pourrait reprendre le volant cette saison.

Une convalescence rondement menée l'a néanmoins autorisé à s'installer à bord de la Dallara-Honda du Dale Coyne Racing lors d'un test à Mid Ohio la semaine dernière. Sébastien ne reprendra cependant pas la compétition sur piste ovale à Pocono le week-end prochain, mais bien sur le circuit routier de Watkins Glen le 3 septembre et pour la finale du championnat à Sonoma le 17 du même mois.

"Je ne serais pas ici si je ne me sentais pas prêt, mais pour l'instant ce sont juste des essais, a déclaré Bourdais. Les docteurs m'ont donné le feu vert pour reprendre le volant le 15 de ce mois, mais quinze jours ne vont pas faire une grosse différence. L'évaluation s'est bien passée à Mid Ohio et je suis heureux de retrouver l'ambiance des circuits."

A 38 ans, Sébastien Bourdais effectuait une spectaculaire saison (vainqueur à St Petersburg et deuxième à Long Beach) jusqu'à Indy où il était en mesure de lutter pour la pole position. Son remplaçant depuis son accident, le Mexicain Esteban Gutiérrez, n'a pas fait forte impression même si la popularité dans son pays de l'ancien pilote de F1 pourrait ramener l'IndyCar à Mexico l'an prochain. Dale Coyne alignera peut-être trois voitures lors des deux dernières manches du championnat pour Bourdais, Gutiérrez et le jeune Britannique Ed Jones.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.