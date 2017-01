Ferrari préparerait une monoplace de plus de 1.000 chevaux

La monoplace qu’alignera Ferrari pour la saison de Formule 1 à venir devrait délivrer une puissance supérieure à 1.000 chevaux, selon une information rapportée par la Gazzetta dello Sport.

Les ingénieurs-motoristes du Cheval Cabré prépareraient une version très différente de leur groupe propulseur pour 2017 dans l’espoir de rattraper leur retard sur Mercedes.

L’écurie du constructeur automobile allemand dispose du V6 turbo hybride le plus puissant et le plus performant du plateau depuis maintenant trois ans.

La future Ferrari, connue sous le nom de code '668' en interne, sera présentée à la presse le 24 février, trois jours avant le début des essais hivernaux 2017 à Barcelone, en Espagne.

