La Ferrari de 2017 en hommage à Bianchi ?

Depuis quelques jours, une pétition circule sur un Internet pour que Ferrari rende hommage au regretté Jules Bianchi cette saison.

La pétition, que vous pouvez signer ici, demande que la nouvelle monoplace de Formule 1 qui sera alignée par la Scuderia pour cette saison 2017 soit baptisée ‘SF17-JB’ (pour Scuderia Ferrari 2017 – Jules Bianchi).

Bianchi faisait partie de la Ferrari Driver Academy et portait le numéro 17 quand il courait pour Marussia et a été victime de son terrible accident lors du Grand Prix du Japon 2014, qui lui coûta la vie une année plus tard.

La pétition demande donc à la Scuderia de tenir compte du fait que cette saison 2017 pourrait représenter la parfaite occasion pour rendre hommage au défunt pilote niçois.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter