Villeneuve : "Vettel favori, Räikkönen remarquable"

Jacques Villeneuve confie qu’il a été surpris par le début de saison de la Scuderia, qui a remporté deux des quatre Grands Prix disputés jusqu’ici.

"J’admets avoir été étonné", a déclaré le champion du monde 1997 de Formule 1 et consultant pour Canal + sur les Grands Prix au journaliste italien Leo Turrini, connu pour entretenir des liens étroits avec Maranello.

"Vettel est mon favori pour le titre cette année. Ferrari est occupée à réaliser du bon boulot et Seb sait parfaitement gérer la pression."

Villeneuve a également tenu des propos élogieux à l’égard de Kimi Räikkönen, un pilote qu’il avait pourtant souvent critiqué par le passé.

"Räikkönen est remarquable cette année et bien plus qu’un numéro deux, affirme-t-il. Cela me surprend encore que certaines personnes bornées s’évertuent à dire le contraire."

"La plus grande différence entre Vettel et lui est d’un dixième de seconde au tour pour le moment. Mais c’est aussi l’équipier parfait pour tout pilote de course dans la mesure où il ne crée jamais de tensions en interne."

