F2 : De Vries domine, Leclerc bredouille

Nick de Vries (Rapax) a dominé de la tête et des épaules la course Sprint de F2 disputée hier après-midi sur le circuit de Monaco.

Le Néerlandais n'a souffert d'aucune contestation pour remporter la deuxième manche du week-end devant son équipier Johnny Cecotto. Le pilote vénézuélien, qui s'élançait en pole grâce au système de la grille de départ inversée, a devancé Gustav Malja (Racing Engineering) sur le podium.

La victoire s'est jouée dés le départ lorsque De Vries pris un meilleur envol que Cecotto pour se porter en tête dès le freinage de Sainte-Dévote. A son aise sur le tracé urbain, et ce malgré une légère touchette contre les rails au Bureau de tabac, le pilote de développement de McLaren n'allait plus être inquiété et signait le plus beau résultat de sa carrière en monoplace.

Luca Giotto (Russian Time) manquait de peu le podium devant son équipier Artem Markelov, les pilotes ART Alexander Albon et Nobuharu Matsushita, suivis de Jordan King (MP).

Déjà victime d'un abandon lors de la première manche alors qu'il avait course gagnée, le régional de l'étape Charles Leclerc quitte Monaco la tête basse après avoir dû à nouveau renoncer. Un double score vierge qui ne fait pas les affaires du Monégasque qui voit Oliver Rowland fondre sur lui au classement général.

Après six courses disputées (en trois rendez-vous), Leclerc occupe donc toujours le leadership avec trois unités de mieux sur Rowland, Markelov suivant avec 60 points devant son équipier Ghiotto.

Le prochain rendez-vous du championnat 2017 de Formule 2 (ex-GP2 Series) au lieu du 23 au 25 juin sur un autre tracé urbain, celui de Bakou, en levé de rideau du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

