La F1 veut se rendre à New York, LA, Miami ou Las Vegas

L’une des priorités de Liberty Media à moyen terme sera d’ajouter une seconde manche américaine au calendrier de la Formule 1.

Chase Carey, le nouveau patron de la F1, désire avoir un Grand Prix urbain dans l’une des quatre grandes villes américaines suivantes : New York, Los Angeles, Miami ou Las Vegas.

"Nous aimerions avoir un second Grand Prix aux Etats-Unis", a-t-il indiqué à la chaîne CNBC.

"Les USA représentent une opportunité de croissance importante pour la F1, car la discipline est pour le moment très peu présente sur le marché américain."

"Nous aimerions ajouter une course dans une ville majeure des Etats-Unis : New York, Los Angeles, Miami ou Las Vegas. Une ville où les gens viendraient pour une période de quatre ou cinq jours, ou même une semaine. Et le Grand Prix devra être l’élément central, comme l’est un Super Bowl."

Le Circuit of The Americas d’Austin, situé dans l’Etat du Texas, accueille le Grand Prix des Etats-Unis depuis 2012.

