"Les F1 sont des vaisseaux, pas des autos de course"

Dans une réflexion typiquement "NASCAR", Clint Bowyer s’est montré peu enthousiasmé par la sophistication des Formule 1 actuelles.

Le pilote originaire du Midwest a ainsi déclaré que les monoplaces de F1 s’apparentaient plus selon lui à des vaisseaux spatiaux qu’à de vraies voitures de compétition.

"Les Formule 1 offrent des performances exceptionnelles, mais elles se rapprochent plus des vaisseaux spatiaux que des vraies voitures de course", lâche l’Américain.

"Dans mon Kansas natal, on n’a aucune discipline de ce genre, pas même une chaîne de télévision qui couvre le F1, renchérit-il. Je ne comprends même pas ce que les présentateurs racontent. Je n’y connais donc pas grand-chose, et je ne suis même capable de me lever suffisamment tôt pour regarder une course depuis chez moi."

"Mais je sais que Jeff Gordon a déjà essayé une F1 et m’a parlé de son expérience. Malgré tout, j’aimerais peut-être en tester une moi aussi…"

Le pensionnaire de la Stewart-Haas Racing éprouve néanmoins un certain intérêt pour le Grand Prix de Monaco, attiré par l’aspect glamour de l’épreuve.

"J’adorerais aller sur ce circuit, avec tous ces énormes yachts qui mouillent dans le port. Si quelqu’un a un bateau comme ceux-là, qui me permettrait de regarder la course au plus près après avoir abandonné, je viendrai avec vous volontiers !"

