Des F1 dans les rues de Londres cet été ?

Des monoplaces de Formule 1 pourraient fouler le bitume des rues londoniennes cet été en vue de promouvoir le Grand Prix de Grande-Bretagne, programmé à Silverstone le 16 juillet.

Les nouveaux propriétaires de la F1, les Américains de Liberty Media, ont entamé des discussions avec les autorités britanniques pour organiser une exhibition dans le célèbre quartier de Westminster.

Le tracé imaginé par Liberty Media verrait le triple champion du monde de Formule 1 et héros local Lewis Hamilton passer devant les monuments les plus emblématiques de la capitale, à savoir Big Ben, Trafalgar Square et le Parlement britannique.

Si Londres donne son approbation, l’exhibition aurait lieu quatre jours avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, à savoir le mercredi 12 juillet.

