La F1 redevient attractive : 40 projets de Grand Prix !

Les demandes d’intérêt à l’organisation d’un Grand Prix de Formule 1 ont explosé depuis le rachat des droits commerciaux du championnat par les Américains de Liberty Media, qui a été achevé au début de cette année.

Selon Sean Bratches, le directeur commercial de la Formule 1, affirme avoir déjà reçu une quarantaine de projets de Grand Prix depuis qu’il a pris ses fonctions en janvier.

"J’ai été approché par une quarantaine de villes, de municipalités, de principautés souhaitant organiser une course de F1, ce qui est extrêmement encourageant", déclare-t-il, dans des propos rapportés par L’Equipe.

"C’est représentatif de la marque F1, de ce que les gens souhaitent faire pour les fans au niveau local : donner de la visibilité et de l’ampleur à leur projet."

Le calendrier de la Formule 1 pourrait atteindre les 25 Grands Prix par an à moyen terme. C’est la limite fixée par les Accords Concorde, qui régissent le sport. Bratches a réaffirmé le souhait de Liberty Media de diviser les calendriers à venir en trois zones : l’Europe, les Amériques et enfin l’Asie.

"Actuellement, nous allons d’une zone à une autre, et dans un monde idéal, on voudrait avoir le premier tiers des courses en Europe, le deuxième dans les Amériques et le troisième en Asie", explique-t-il.

"Cela permettrait de rendre les voyages plus efficients. Quand nous traversons l’Europe, on parle de 350 camions et dix 747. Il y a l’opportunité de faire mieux. Même pour les fans, qui sauraient à quelle heure se déroulent les courses durant deux ou trois mois."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.