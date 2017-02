Des F1 encore plus lourdes cette saison

Le poids minimal des monoplaces de Formule 1 a encore été revu à la hausse pour la saison de F1 à venir.

Les nouveaux composés de pneus développés par Pirelli, plus larges (et donc plus lourds) que ceux utilisés en 2016, a forcé la FIA à augmenter le poids minimal des Formule 1 de 6 kilos supplémentaires, alors qu’il avait déjà été une première fois relevé de 20 kilos.

En conséquence, chaque monoplace de Formule 1 ne devra pas descendre sous la barre des 728 kilos (carburant et pilote non compris) pour la saison 2017, ce qui représente une hausse de 26 kilos comparé à 2016.

Il y a dix ans, quand Lewis Hamilton a débuté sa carrière dans le sport, les monoplaces de F1 ne pesaient que 595 kilos.

