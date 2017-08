Le F1 Fan Festival de retour à Spa

Les dirigeants de la Formule 1 ont annoncé que le ‘F1 Fan Festival’, qui avait été expérimenté lors du Grand Prix d’Espagne, fera son retour à l’occasion du Grand Prix de Belgique prévu ce week-end à Spa-Francorchamps.

Sous l’impulsion de Liberty Media, une Fanzone F1 réinventée avait vu le jour à Barcelone en mai dernier.

Voici un avant-goût de ce que les fans de Formule 1 détenteurs d’un billet pour assister au Grand Prix de Belgique pourront y trouver ce week-end.

F1 Gamezone

Une course contre sept autres concurrents sur les simulateurs, sur la piste du Grand Prix de Belgique, grâce au jeu Codemasters F1. Le gagnant aura la chance de jouer dans un simulateur à mouvements, et d’essayer d’égaler un temps réalisé par un pilote de Formule 1. Le point culminant du week-end sera le dimanche, où vous pourrez y gagner deux passes pour le Paddock le dimanche.

F1 Pitstop Challenge

Faites équipe avec deux amis et affrontez cinq autres équipes dans le cadre du Multipoint Pitstop Challenge. Chaque jour, la meilleure équipe remportera trois tickets pour la course du Grand Prix de Belgique, et les six meilleures équipes du week-end se disputeront trois passes pour le paddock lors de la course du dimanche.

Mais aussi...

Vous pourrez également essayer le drapeau et le saut sur le podium de F1, et ainsi obtenir des photos que vous pourrez envoyer à vos amis sur les réseaux sociaux. Ou bien prouver votre rapidité et vos réflexes en jouant contre vos amis sur une machine Batak multi-utilisateurs.

Enfin, Fan TV et Rosanna seront également là pour vous proposer les actualités du circuit et de la F1 Fanzone tout au long de la journée. Dirigez-vous vers la scène principale où vous y découvrirez des invités spéciaux, des invités surprise et des compétitions tout au long de la journée.

