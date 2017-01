Exit Ecclestone !

Ce lundi 23 janvier 2017 marquera la fin d'une ère pour Bernie Ecclestone et la F1.

Après quatre décennies de règne, celui qui a fait de la Formule 1 ce qu’elle est aujourd’hui a formellement été destitué par les nouveaux propriétaires du sport de son poste de CEO de Delta Topco, la holding qui gère les droits commerciaux du championnat.

"J’ai été évincé aujourd’hui. C’est officiel. Je ne dirige plus la Formule 1. Mes fonctions ont été reprises par Chase Carey", a confirmé Mister E. à Auto Motor und Sport ce lundi soir.

Liberty Media, qui aura complété le rachat des droits commerciaux de la F1 d’ici la fin de ce premier trimestre, compte mettre sur pied une équipe composée d’au moins trois personnes pour remplacer Ecclestone.

Carey, le président de Delta Topco, sera appuyé par Sean Bratches, un ancien haut dirigeant de la chaîne sportive américaine ESPN, pour les affaires relevant du marketing, du sponsoring et des droits médiatiques.

Ross Brawn, l’ancien team principal de l'équipe Mercedes, sera quant à lui chargé des relations avec les équipes et la FIA.

Ecclestone s’est vu proposer un poste de président d’honneur de la Formule 1 par Liberty Media, mais le Britannique de 86 ans, devenu multimilliardaire grâce à la F1, n’a pas encore rendu sa réponse.

"C’est surtout un terme américain, ‘président d’honneur’. Je ne sais même pas ce que cela signifie", réagit-il.

Ecclestone reconnaît qu'il pourrait également perdre sa place au Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

"Je doute que je vais garder ma place. Je dois en parler avec Jean Todt (le président de la FIA, ndlr)", indique-t-il.

Et Ecclestone de conclure : "Au moins, mes journées vont être un peu plus calmes à présent. Peut-être que je me rendrai de temps en temps sur un Grand Prix. J’ai encore beaucoup d’amis en Formule 1 vous savez. Et j’ai assez d’argent pour me permettre de me déplacer sur une course."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter