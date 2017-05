Les ex-pilotes de F1 en verve à Spa

Plusieurs anciens pilotes de Formule 1 ont disputé les 6 Heures de Spa-Francorchamps, la grande répétition du WEC avant les 24 Heures du Mans.

Ce sont même trois "retraités" qui trustent la première marche du podium avec Sébastien Buemi, Anthony Davidson et Kazuki Nakajima (Toyota n°8).

Si André Lotterer a offert la pole à Porsche, les Toyota TS050 Hybrid ont rapidement fait la différence en course grâce à leur vitesse supérieure.

Le trio Buemi-Davidson-Nakajima fait un carton plein en ce début de saison après son succès de Silverstone. Le constructeur japonais s’offre également le doublé en LMP1.

La victoire aurait toutefois dû revenir à Kamui Kobayashi et Mike Conway s’ils n’avaient pas perdu près d’une minute en jouant de malchance avec les régimes de "Full course yellow". L’ex-pilote Sauber et Caterham s’est néanmoins fendu d’un dernier relais d’anthologie, échouant à seulement deux secondes de la voiture-sœur.

Victorieux aux 12 Heures de Sebring en mars dernier, Alex Lynn a visiblement pris goût aux courses d’endurance. L’ancien champion de GP3 a remporté la classe LMP2 au volant de l’Oreca G-Drive qu’il partage avec Roman Rusinov et Pierre Thiriet. Il précède la Vaillante Rebellion n°31 de Prost-Senna-Canal, laquelle termine deux échelons plus hauts que la Vaillante de Nelson Piquet Jr. Septième place pour Jean-Eric Vergne (Oreca Manor), juste son équipier devant Vitaly Petrov.

Orpheline de ses deux anciens pilotes de F1 qu’étaient Giamaria Bruni et Giancarlo Fisichella, la catégorie GTE-Pro a vu la victoire de la Ferrari 488 n°71 de Bird-Rigon. Pedro Lamy (Aston Martin Vantage) s’est en revanche imposé pour la troisième fois consécutive dans les Ardennes en GTE-Am, flanqué de ses complices Matthias Lauda et Paul Dalla Lana.

Les 6 Heures de Spa-Francorchamps ont été couronnées de succès avec quelques 61.000 spectateurs présents sur les trois jours de course. Le retrait d’Audi ou encore une météo incertaine auraient pu faire craindre une baisse de fréquentation. Il n’en fut heureusement rien. Comme quoi, l’endurance fait plus que jamais recette…

