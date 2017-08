Evénement exceptionnel à Pebble Beach

La prestigieuse réunion "Monterey Classic Car" se tient à Pebble Beach, en Californie, ce week-end. L'événement réunit toujours ce qui fait de mieux dans le domaine de la voiture ancienne, y compris s'agissant de véhicules de compétition.

Une vente aux enchères de la maison Gooding & Company aura lieu ce soir (en tenant compte du décalage horaire) et elle est très attendue car son catalogue contient quelques machines d'exception. Pas de F1, non, mais bien une monoplace Maserati 6CM de 1937, un proto Alfa 33 TT12 de 1974 et surtout une rarissime Porsche 917K annoncée entre 13 et 16 millions de dollars mais dont les enchères pourraient monter au-delà des 20 millions, soit la Porsche la plus chère du marché !

En effet, il ne s'agit pas de n'importe quelle Porsche 917, ce modèle produit à 25 exemplaires pour répondre à la nouvelle réglementation des voitures de sport instaurée par la CSI (Commission Sportive Internationale de la FIA) en 1969 : la voiture proposée, aux mythiques couleurs du pétrolier Gulf, n'est autre que celle qui a servi à Steve McQueen dans le fameux film Le Mans, tourné en 1970 et diffusé en 1971. Ce châssis n° 024, tout un symbole, appartenait à l'époque au pilote suisse Jo Siffert qui l'avait loué à Solar, la société de production de McQueen.

L'actuel propriétaire, le collectionneur suisse Jean-Pierre Clément, s'en sépare donc et la vente aura lieu ce vendredi à 18 heures (heure locale). Vous pouvez cliquer par ici pour plus d'informations sur cette enchère.

