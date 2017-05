Ericsson piégé... derrière la voiture de sécurité !

L'abandon de Marcus Ericsson dans le Grand Prix de Monaco est dû à une combinaison de facteurs.

Tandis que son équipier Pascal Wehrlein s'est retrouvé sur le flanc après que sa Sauber ait été percutée par la McLaren d'un Button un peu optimiste, le pilote suédois n'a pas pu éviter une sortie de route sans gloire.

L'écurie suisse est ainsi rentrée bredouille d'un Grand Prix où elle avait peut-être un coup à jouer.

"J'ai rencontré des problèmes de freins, plaide Marcus. Derrière la voiture de sécurité, qui était vraiment lente, ils sont montés en température. La pédale était de plus en plus longue et, quand j'ai eu l'instruction de me dédoubler en passant la safety car, les freins étaient surchauffés et je me suis fait piéger."

"Lorsque j'ai dépassé la voiture de sécurité à l'approche de Sainte-Dévote, cette défaillance de freins et des pneus froids ont fait que j'ai perdu toute adhérence, explique-t-il. L'état dégradé de la piste à cet endroit n'a pas aidé non plus, mais c'était vraiment compliqué de faire remonter les pneus en température après une neutralisation."

