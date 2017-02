Les encouragements de Rosberg à Kubica

Le Champion du monde en titre Nico Rosberg pense que Robert Kubica pourrait tenter un come-back en F1.

Le pilote polonais a été contraint de renoncer à poursuivre sa carrière en monoplace après l'accident en rallye qui l'a laissé handicapé au bras droit en 2011.

Il vient de signer avec le team Kolles pour courir en LMP1 dans le championnat du monde d'endurance (WEC) et les 24 Heures du Mans cette année.

"J'espère sincèrement qu'un top team va donner une opportunité à Robert, a confié Rosberg sur son compte Twitter. Il serait spectaculaire à voir et je suis certain qu'il serait immédiatement dans le coup, rapide comme il l'a toujours été. Nous avons été rivaux depuis le karting (voir photo) et Robert était peut-être le plus talentueux d'entre nous."

Durant sa longue période de convalescence, Kubica a couru en WRC avec des hauts et des bas avant de reprendre progressivement en circuit. Il a testé une Mercedes en DTM et a effectué des séances de simulateur. Son passage en LMP1, une des catégories les plus rapides en dehors de la F1, va donner une idée de son potentiel. Selon lui, son handicap lui permettrait de piloter une monoplace sur 80 % des circuits, mais certains tracés lui seraient physiquement défavorables.

