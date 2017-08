Des éléments standardisés pour réduire les coûts ?

Tandis que les réflexions se poursuivent en vue de définir la réglementation technique de la Formule 1 pour la période post-2020, les pourparlers entre le nouveau détenteur des droits commerciaux Liberty Media et les teams ont lieu en parallèle sur base d'un modèle économique résolument différent.

Dans ce contexte, les propositions émises par Chase Carey, le CEO du Formula One Group, sont à étudier de plus près. Le manager américain estime absurde de voir des équipes dépenser jusqu'à 500 millions de dollars pour mettre deux voitures sur la grille sans dégager le moindre bénéfice, alors que d'autres se contentent de 100 millions à peine.

"Avec les écuries, nous souhaitons vraiment aboutir à un contrôle des coûts, affirme Carey. L'objectif est clairement de réduire les budgets de fonctionnement au profit des teams mais aussi du sport dans son ensemble. Dans certains cas, cela peut passer par la standardisation de certaines pièces sans pour autant toucher à l'identité de la F1."

"Il n'est pas question d'une formule monotype comme cela existe en IndyCar ou en F2, assure-t-il. Il est essentiel de maintenir un niveau élevé de technologie et une véritable compétition entre les constructeurs, mais partager certains éléments permettrait de mieux contrôler les dépenses. Sans vouloir provoquer un nivellement par le bas, cela rendrait les choses plus équitables et plus accessibles pour les petites écuries actuellement condamnées à un simple rôle de faire-valoir qui n'a pas de sens économiquement..."

