EL3 : au tour de Verstappen

La troisième séance d'essais libres s'est déroulée à la tombée de la nuit dans les rues de Singapour et Red Bull a encore fait preuve de la même suprématie, cette fois avec Max Verstappen au sommet de la feuille des temps. Le pilote hollandais a pourtant rencontré un souci de boîte de vitesses en fin de séance, tandis que son équipier Daniel Ricciardo a été victime d'une légère touchette en faisant une tentative de qualification.

Ferrari semble avoir bien progressé depuis hier avec le deuxième chrono de Sebastian Vettel à seulement 72 millièmes du meilleur temps. L'autre candidat au titre Lewis Hamilton n'est pas loin en troisième position à 0"142 de Verstappen. La bonne surprise est venue des McLaren-Honda de Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne aux 4ème et 5ème rangs à une demi-seconde du temps de référence.

Ricciardo est seulement sixième et on se demande si sa confiance sera altérée par le léger contact avec le mur. Nico Hülkenberg vient ensuite en confirmant le bon comportement de la Renault tandis que Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen et Sergio Pérez complètent le top 10. Esteban Ocon a signé le onzième temps sur les talons de son équipier tandis que Romain Grosjean s'est contenté d'un lointain 18ème chrono.

La séance a été interrompue au drapeau rouge à 20 minutes de la fin suite au crash de la Sauber de Marcus Ericsson dont les dégâts pourraient engendrer une pénalité pour changement de boîte de vitesses, reléguant le Suédois à coup sûr en fond de grille, ce qui ne le changera pas beaucoup...

Les temps de la séance :