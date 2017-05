EL3 : Räikkönen réalise le meilleur temps

La séance qualificative du Grand Prix d’Espagne qui se déroulera cet après-midi au Circuit de Catalunya s’annonce vraisemblablement disputée entre Ferrari et Mercedes, comme il y a deux semaines à Sotchi.

C’est Kimi Räikkönen qui s’est montré le plus rapide lors de cette troisième séance d’essais libres. Le Finlandais, qui a tourné six dixièmes plus vite que Lewis Hamilton hier, a devancé de 242 millièmes son équipier Sebastian Vettel.

Hamilton a concédé un peu moins de quatre dixièmes à la Ferrari de tête, son équipier Bottas s’étant classé quatrième de la séance à quelque six dixièmes. Le récent vainqueur du Grand Prix de Russie a peu tourné ce matin, Mercedes ayant dû changer son moteur avant le début de la séance.

Max Verstappen a réalisé le cinquième meilleur temps de la matinée, devant son équipier Daniel Ricciardo et la Renault de Nico Hülkenberg. Felipe Massa, Carlos Sainz et Fernando Alonso complètent le top 10 de ces EL3.

Les qualifications du Grand Prix d’Espagne débuteront à 14 heures au Circuit de Catalunya. L’an dernier, la pole avait été réalisée par Hamilton en 1:22.000.