EL3 : Ferrari signe le doublé

Ferrari a dominé la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Russie, qui vient de s’achever au circuit de Sotchi.

Avec un temps de 1:34.001 réalisé avec les gommes ultra-tendres, Sebastian Vettel a amélioré d’un dixième la référence qu’il avait établie hier après-midi.

Le leader du championnat a devancé de trois dixièmes son équipier Kimi Räikkönen et la Mercedes de Valtteri Bottas. Lewis Hamilton a terminé quatrième de la séance à cinq dixièmes.

Plus loin, à une seconde et demie du chrono signé par Vettel, il semble y avoir match entre Red Bull et Williams pour la troisième ligne de la grille de départ. Le duel a tourné en faveur de la RB13 de Max Verstappen ce matin, même si le Néerlandais n’a devancé Felipe Massa que de 21 millièmes.

Le top 10 de ces EL3 est complété par Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz et Kevin Magnussen. Esteban Ocon a terminé douzième de la séance, quatre positions devant son compatriote Romain Grosjean.

Les qualifications du Grand Prix de Russie débuteront à 14 heures (heure française). C'est Nico Rosberg, champion du monde de Formule 1 en titre, qui avait réalisé la pole position l'an dernier.