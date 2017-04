EL2 : Vettel pulvérise la pole 2016 de Rosberg

La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Russie a été dominée par les pilotes de la Scuderia Ferrari ce vendredi après-midi au circuit de Sotchi.

Equipé des pneus ultra-tendres, utilisés pour la toute première fois sur ce circuit, Sebastian Vettel a battu de plus d’une seconde la pole position qui avait été établie l’an dernier par Nico Rosberg en 1:35.417 avec les pneus super-tendres. Le leader du championnat s’est montré le plus rapide de la séance avec un temps de 1:34.120.

Son équipier Kimi Räikkönen, qui avait été le plus véloce ce matin, ne lui a concédé que trois dixièmes cet après-midi. Les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton suivent aux troisième et quatrième rangs, mais à sept dixièmes de seconde du temps de référence.

Max Verstappen s’est classé cinquième de ces EL2, mais le pilote néerlandais a dû écourter sa séance en raison d’un problème moteur. Il n’a parcouru que 15 tours de piste.

Le top 10 de cette deuxième séance d’essais libres est complété par Daniel Ricciardo, Felipe Massa, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen et Sergio Pérez. Esteban Ocon a terminé onzième et Romain Grosjean quatorzième.

La troisième séance d’essais libres du Grand Prix de Russie débutera demain sur le coup de 11 heures, heure française.