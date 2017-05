EL2 : Vettel bat à son tour le record de la piste !

Le record du tour du circuit de Monaco est à nouveau tombé ce jeudi, après avoir été battu une première fois par Lewis Hamilton durant les EL1.

Sebastian Vettel a bouclé les 3,337 kilomètres du tracé monégasque en un temps de 1:12.720 avec les gommes ultra-tendres, tournant sept dixièmes plus vite que Hamilton ce matin.

Le quadruple champion du monde et actuel leader du championnat a devancé la Red Bull de Daniel Ricciardo (+ 0.487) et la Ferrari de son équipier Kimi Räikkönen (+ 0.563). Daniil Kvyat et Carlos Sainz ont créé la surprise en hissant leurs Toro Rosso aux quatrième et cinquième rangs à l’issue de la séance (+ 0.611 et + 0.680).

Max Verstappen, qui avait tapé trois fois les rails l’an dernier, s’est classé sixième (+ 0.766), le top 10 étant complété par Sergio Pérez (+ 1.079), Lewis Hamilton (+ 1.153), Kevin Magnussen (+ 1.170) et Valtteri Bottas (+ 1.182).

La séance a été marquée par la sortie de piste de Lance Stroll. Le jeune pilote canadien de 18 ans a perdu le contrôle de sa Williams au virage du Casino, terminant dans les rails et provoquant un drapeau rouge.

La troisième séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco débutera samedi à 11 heures.