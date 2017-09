EL2 : Ricciardo survole la séance

L’équipe Red Bull a confirmé ce vendredi durant la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour qu’elle était une candidate sérieuse à la pole et à la victoire ce week-end.

Déjà le plus rapide à l’issue des EL1, Daniel Ricciardo a survolé cette seconde heure et demie d’essais libres, battant la pole position de l’an dernier d’une seconde et sept dixièmes.

Avec un temps réalisé en 1:40.852, l’Australien a d’ailleurs établi un nouveau record du tour sur le circuit de Marina Bay.

Son équipier Max Verstappen suit au deuxième rang, mais à 556 millièmes de seconde tout de même. Lewis Hamilton, leader du championnat, s’est classé troisième de la séance (+ 0.703) devant Valtteri Bottas (+ 1.252) et Nico Hülkenberg (+ 1.596), très bon cinquième au volant de la Renault.

McLaren est parvenue à placer ses deux pilotes dans le top 7, Stoffel Vandoorne (+ 1.649) précédant Fernando Alonso (+ 1.936). Le top 10 est complété par Sergio Pérez (+ 1.974), Kimi Räikkönen (+ 1.983) et Esteban Ocon (+ 2.202). Sebastian Vettel n’a signé que le 11ème temps.

La troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Singapour débutera à 18 heures locales samedi (12 heures en France).