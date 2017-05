EL2 : Hamilton garde la main

Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne.

En chaussant les pneus tendres, le Britannique a amélioré de sept dixièmes la référence qu’il avait établie à l’issue des EL1 avec les gommes médiums.

Comme ce matin, moins d’un dixième sépare les deux pilotes Mercedes, Valtteri Bottas n’ayant concédé que neuf centièmes de seconde à son équipier cet après-midi.

Après avoir accusé une seconde de retard sur les Flèches d’argent en matinée, les Ferrari de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel sont respectivement revenues à trois et quatre dixièmes de leurs rivaux directs durant cette deuxième séance de mise au point.

Max Verstappen a signé le cinquième temps de la séance, à six dixièmes de Hamilton. Daniel Ricciardo arrive au sixième rang devant les Renault de Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer. Le top 10 de ces EL2 est complété par Felipe Massa et Carlos Sainz.

Après avoir dû jeter l’éponge après juste trois virages ce matin, Fernando Alonso a connu une session plus productive cet après-midi au volant de sa McLaren-Honda. Il a parcouru 21 tours de piste, terminant cependant à plus de trois secondes du temps de référence.

La troisième séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne débutera demain sur le coup de 11 heures au Circuit de Catalunya.