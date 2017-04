EL1 : Räikkönen le plus rapide

Le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Russie est revenu à la Ferrari de Kimi Räikkönen, pour 45 millièmes d’avance sur son compatriote Valtteri Bottas.

Avec un chrono signé en 1:36.074 avec les pneus super-tendres, le pilote finlandais a tourné deux secondes plus vite que le meilleur temps qui avait été établi par la Mercedes de Nico Rosberg à l’issue des EL1 l’an dernier sur ce même circuit.

Lewis Hamilton s’est classé troisième de la séance, à six dixièmes du temps de référence. La Red Bull de Max Verstappen et la Ferrari de Sebastian Vettel, actuel leader du championnat, suivent aux quatrième et cinquième rangs.

Cette première séance d’essais libres a été marquée par deux incidents. Sergey Sirotkin, qui remplaçait Nico Hülkenberg ce matin à Sotchi, a tout d’abord dû ranger sa Renault sur le bord de la piste après seulement deux tours suite à un problème mécanique.

Le capot moteur de la Force India d’Esteban Ocon s’est ensuite détaché en pleine séance, ce qui a obligé la direction de course à sortir le drapeau rouge pendant quelques minutes. Enfin, vers la fin de la session, Stoffel Vandoorne s’est plaint d’un nouveau problème moteur.

Le départ de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Russie sera donné à 14 heures, heure française.